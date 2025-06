Serie C | Livorno Alessandro Formisano è il nuovo allenatore | Arrivo nella piazza più importante della categoria

Il Livorno torna al centro della scena con l’arrivo di Alessandro Formisano, una scelta che promette nuove energie e ambizioni per la Serie C. L’ex tecnico di Perugia e Pianese prende il timone degli amaranto, succedendo a Paolo Indiani. Un passo deciso per consolidare il progetto e risollevare le sorti del club: il futuro del Livorno si scrive ora sotto una nuova guida, pronta a lasciare il segno e a conquistare la piazza più importante della categoria.

Il Livorno ha un nuovo allenatore: Alessandro Formisano. Sarà l'ex tecnico di Perugia e Pianese quindi l'erede di Paolo Indiani che ha lasciato gli amaranto per accasarsi al Grosseto. La scelta è stata ufficializzata dalla società amaranto nel pomeriggio di oggi, lunedì 23 giugno, durante la. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Serie C | Livorno, Alessandro Formisano è il nuovo allenatore: "Arrivo nella piazza più importante della categoria"

In questa notizia si parla di: livorno - formisano - allenatore - serie

Serie C. Pianese, rumors sul futuro allenatore. Mister Formisano corteggiato dal Livorno - Il futuro della Pianese è avvolto nel mistero: il tecnico Formisano viene corteggiato dal Livorno, creando un clima di incertezza.

Serie C, il #Livorno ripartirà da Formisano. Sarà lui il nuovo allenatore. Vai su X

Calcio, Serie C, Campobasso via alla campagna abbonamenti. Primi rumors di calcio mercato - Tempo di movimenti in serie C fra allenatori e giocatori: Formisano accostato al Campobasso a maggio, è il nuovo allenatore del Livorno, mentre il Gubbio ha eso Vai su Facebook

Serie C | Livorno, Alessandro Formisano è il nuovo allenatore; Alessandro Formisano è il nuovo allenatore del Livorno; Ufficiale, Formisano è il nuovo mister dell’Us Livorno Calcio 1915.

Calcio, serie C | Us Livorno, il futuro è deciso: Formisano per il dopo Indiani, Doga ds - La stagione, ormai, è terminata da più di una settimana, con la conquista dello scudetto di serie D che ha impreziosito ulteriormente un'annata già sontuosa, ma annunci ufficiali sul futuro, in casa L ... livornotoday.it scrive

Livorno, nel mirino un super bomber della Serie D e un portiere di talento: i nomi del calciomercato amaranto - Dopo oltre due settimane legate alla questione allenatore, tra l’addio di Indiani in direzione Grosseto e l’arrivo di Alessandro Formisano (che potrebbe anche essere pre ... Come scrive msn.com