Serie C definito il girone del Benevento | tante big al via occhio alle possibili sorprese

Il girone C di Serie C si definisce con alcune novità interessanti: tra le squadre che vi sono state inserite, spiccano il Benevento, le neopromosse Casarano e Siracusa, e le retrocesse Cosenza e Salernitana. Tante big al via, ma attenzione alle possibili sorprese che potrebbero scuotere il campionato. Con un panorama così ricco di formazioni competitive, non resta che seguire da vicino questa stagione avvincente. La sfida è aperta: chi salirà in alto?

Con la disputa del match di ritorno dei playout di serie B che ha sancito la retrocessione della Salernitana può dirsi di fatto definito il girone C di Serie C nel quale sarà inserito il Benevento. Le novità riguardano le neopromosse Casarano e Siracusa e le retrocesse Cosenza e Salernitana. Per quanto riguarda l'Under 23, nell'ottica della rotazione la Juventus Next Gen sarà dirottata in un altro girone mentre in quello meridionale dovrebbe esserci una tra Atalanta U23 e la neonata Inter U23. Tante le big al via di un torneo che si preannuncia particolarmente combattuto senza contare le sorprese come avvenuto negli ultimi anni.

