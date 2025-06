Serie B Salernitana-Samp 0-3 a tavolino Due turni di squalifica allo stadio Arechi

Una decisione che scuote il mondo del calcio di Serie B: il match tra Salernitana e Sampdoria si conclude con una sconfitta a tavolino per i campani, condannandoli alla retrocessione e imponendo due turni di squalifica allo stadio Arechi. Un episodio che, oltre a cambiare le sorti della classifica, apre un dibattito sulle regole e le responsabilità in campo. Ecco cosa succede nel dettaglio.

(Adnkronos) ‚Äď Il giudice sportivo di Serie B, in merito al playout Salernitana-Sampdoria di ieri sera, domenica 22 giugno, ha deliberato la sconfitta a tavolino dei campani per 3-0 (che sommata alla vittoria della Samp per 2-0 all'andata li condanna alla retrocessione). Per i granata, anche l'obbligo di giocare le prossime due gare interne all'Arechi . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: ‚ÄúNel mondo pi√Ļ amici che nemici‚ÄĚ. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: serie - salernitana - samp - tavolino

Serie B LIVE: Salernitana avanti sul Cittadella, vince anche il Brescia. Juve Stabia-Samp 0-0 - In questa emozionante giornata di Serie B, la Salernitana è in vantaggio sul Cittadella, mentre il Brescia ottiene una vittoria decisiva.

La #Sampdoria batte 3-0 la #Salernitana a tavolino nel match di ritorno del play out di #Serie B e agguanta la salvezza in cadetteria. Gara sospesa al 65' per lancio di petardi da parte dei tifosi granata. Il match fino a quel momento vedeva la formazione di Ev Vai su Facebook

La Salernitana va in Serie C, i tifosi danno prova di civiltà: petardi, sedie in campo. Partita sospesa La Samp stava vincendo 2-0 anche a Salerno. Polizia in tenuta antisommossa. Sconfitta a tavolino. Tifosi infuriati anche sui social per il ripescaggio della Samp Vai su X

Serie B, Salernitana-Samp 0-3 a tavolino. Due turni di squalifica allo stadio Arechi; Figuraccia nei play-out di Serie B: fumogeni e seggiolini in campo, Salernitana retrocessa a tavolino e‚Ķ; LIVE Salernitana-Sampdoria, all'Arechi non si pu√≤ pi√Ļ giocare: il playout finisce cos√¨. Sar√† sconfitta a tavolino, granata in C.

Salernitana retrocessa in Serie C, ufficiale la sconfitta per 3-0 a tavolino contro la Sampdoria - Vista la "gravità dei fatti" del match di playout all'Arechi, il club campano è stato punito e poi sanzionato: le decisioni ... Da corrieredellosport.it

Serie B, playout: mano pesante del Giudice Sportivo sulla Salernitana - Confermata la sconfitta a tavolino che certifica ufficialmente la retrocessione dei campani, puniti anche con due gare a porte chiuse. Si legge su msn.com