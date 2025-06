Serie B caos playout | Salernitana-Sampdoria 0-3 a tavolino e due gare a porte chiuse

Dopo gli eventi tumultuosi di Salernitana-Sampdoria, il giudice sportivo ha preso decisioni dure per preservare l'integrità del campionato: 0-3 a tavolino e due partite a porte chiuse. Un monito forte per tutta la Serie B, che ora si interroga sulle misure da adottare per garantire sicurezza e rispetto sul campo. La sfida tra le due squadre si trasforma così in un simbolo di come si possa reagire alle violenze nel calcio italiano.

Arrivano le decisioni del giudice sportivo dopo quanto accaduto durante Salernitana-Sampdoria, gara di ritorno dei playout di Serie B prima interrotta e poi sospesa definitivamente nel secondo tempo per le intemperanze di parte dei tifosi di casa. Sconfitta per 0-3 a tavolino e obbligo di disputare due gare a porte chiuse. Sono queste le sanzioni che il giudice sportivo di serie B, Ines Pisano, dopo quanto accaduto in Salernitana-Sampdoria “vista la gravità dei fatti” ha inflitto alla Salernitana in relazione al play out di ritorno con la Sampdoria disputato ieri sera allo stadio ‘Arechi’. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

