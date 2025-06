Serie A2 | il general manager Portaluppi e coach Caja puntano a chiudere il più rapidamente possibile il pacchetto degli italiani Anumba Piccoli o Guaiana per la Fortitudo

La Fortitudo Bologna si prepara a un periodo cruciale di mercato e riorganizzazione, con il general manager Flavio Portaluppi e il coach Attilio Caja determinati a definire rapidamente l’acquisto degli italiani Anumba, Piccoli o Guaiana. Tra partenze, arrivi e cambi societari, l’effervescenza non si ferma: i due leader lavorano senza sosta per rafforzare la squadra e scrivere un nuovo capitolo di successo. La settimana che sta iniziando sarà decisiva per il futuro della Effe.

Partenze, arrivi, cambio di quote societarie. E' un periodo intenso e importante per la Fortitudo. Dopo un weekend di apparente tranquillità da oggi prende il via una nuova settimana che si annuncia fondamentale per la Effe. L'apparente tranquillità è dovuta solo a mancanza di ufficializzazioni, non certo perché i lavori si sono fermati. Il general manager Flavio Portaluppi e il coach Attilio Caja non hanno in pratica mai staccato la spina lavorando al completamento della rosa. Dopo le firme di Sarto, Benvenuti e Della Rosa, in casa Fortitudo si punta a completare il pacchetto degli italiani nel più breve tempo possibile.