Serie A1 Saronno bis vincente Castelfranco battuta

La Inox Team Saronno torna a sorridere, dimostrando grinta e determinazione dopo la battuta d'arresto a Bologna. A Castelfranco Veneto, nonostante l'assenza di Sara Cianfriglia, le ragazze di Willy Pino hanno dato il massimo, conquistando una vittoria cruciale che avvicina l’obiettivo dei playoff scudetto e della final four di Coppa Italia. In gara 1, l’equilibrio viene rotto...

La Inox Team Saronno torna alla vittoria e risponde presente dopo la brutta sconfitta subita a Bologna la settimana scorsa. A Castelfranco Veneto, seppur priva dell’infortunata Sara Cianfriglia, la squadra di Willy Pino ha sfoderato l’ennesima prestazione tutta cuore, che ha portato due importantissimi punti utili sia per la qualificazione play-off scudetto, che per l’accesso alla final four della Coppa Italia. In gara 1 l’equilibrio viene rotto solo nella parte alta del 3°, quando con un gioco corale di squadra il Saronno passa in vantaggio. Treccani, che in precedenza aveva guadagnato la base ball, viene eliminata mentre avanza in seconda sul bunt di Anselmi che resta in prima. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie A1. Saronno, bis vincente. Castelfranco battuta

In questa notizia si parla di: saronno - castelfranco - serie - vincente

Quote antepost vincente Serie A 2024-25. Chi vincerà lo scudetto? Napoli a +1 a due giornate dalla fine - Benvenuti all'analisi delle quote antepost per la stagione di Serie A 2024-25! Quest'articolo offre un'esplorazione approfondita delle scommesse sul vincente del campionato, aggiornando costantemente i dati per riflettere le ultime variazioni.

Serie A1. Saronno, bis vincente. Castelfranco battuta; Serie A1 Softball: posta divisa anche nell’unico match domenicale.

Serie A1. Saronno, bis vincente. Castelfranco battuta - La Inox Team Saronno torna alla vittoria e risponde presente dopo la brutta sconfitta subita a Bologna la settimana ... Come scrive msn.com

Softball A1: doppiette per Saronno e Bollate, pari per Caronno a Collecchio - Prosegue senza sorprese la corsa in testa alla Serie A1 di softball, con l’Mkf Bollate saldamente capolista grazie alla doppietta ... Scrive ilsaronno.it