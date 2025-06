Sere Fai d' estate a Villa dei Vescovi tutti gli appuntamenti dell' estate 2025

Scopri la magia dell’estate 2025 a Villa dei Vescovi, dove ogni serata diventa un’occasione speciale tra musica, natura e convivialità. Dalla rassegna “Mercoledì in Villa” alle osservazioni astronomiche, l’estate prende vita in un contesto incantato. Non perderti gli appuntamenti esclusivi che renderanno le tue serate indimenticabili sotto le stelle. Vieni a vivere un’estate all’insegna di cultura, relax e meraviglia—ti aspettiamo!

Nella splendida cornice di Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia, l’estate si accende con una serie di appuntamenti da non perdere. Le serate sotto le stelle si trasformano in esperienze uniche tra musica, natura, degustazioni e osservazioni celesti. Mercoledì in Villa apre la rassegna. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Sere Fai d'estate a Villa dei Vescovi, tutti gli appuntamenti dell'estate 2025

