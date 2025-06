Sequestrati 47mila chili di carburanti scoperti falsi sussidi per mezzo milione di euro e 120mila prodotti contraffatti

In un gesto di orgoglio e impegno, la Guardia di Finanza celebra i suoi 251 anni con una cerimonia nel cuore di Viterbo. La recente operazione ha portato alla luce 47mila chili di carburanti falsi, sanzioni per mezzo milione di euro e 120mila prodotti contraffatti, simbolo della lotta incessante contro l'illegalità. "Abbiamo voluto essere qui," sottolinea il comandante Carlo Pasquali, "perché rappresenta la casa di tutti gli enti locali della Tuscia, in un...

Per celebrare i 251 anni dalla fondazione della guardia di finanza, cerimonia nel cortile di palazzo Gentili, sede della Provincia di Viterbo. "Abbiamo voluto essere qui – sottolinea il comandante provinciale Carlo Pasquali – perché rappresenta la casa di tutti gli enti locali della Tuscia, in un. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Sequestrati 47mila chili di carburanti, scoperti falsi sussidi per mezzo milione di euro e 120mila prodotti contraffatti

In questa notizia si parla di: sequestrati - 47mila - chili - carburanti

Blitz e arresto: sequestrati tre chili di cocaina e decine di dispositivi per inalare marijuana liquida - In un'operazione di grande successo, i militari della Guardia di Finanza di Terracina hanno arrestato un sospetto spacciatore, sequestrando tre chili di cocaina, 100 grammi di hashish e 40 dispositivi elettronici per l'inalazione di marijuana liquida.

Sequestrati 47mila chili di carburanti, scoperti falsi sussidi per mezzo milione di euro e 120mila prodotti contraffatti; GALLERY | Festa Guardia di finanza 2025.

Chili di droga sequestrati, prezzi dei carburanti e controlli al commercio: l'estate "al fronte" della Finanza maceratese - Sul fronte dei di prezzi dei carburanti praticati al consumo, i finanzieri maceratesi hanno effettuato 28 controlli presso distributori stradali, finalizzati alla verifica del rispetto delle previste ... Scrive corriereadriatico.it

Caserta, sequestrati oltre 12mila litri di carburanti - Nei giorni scorsi, nell'ambito dei controlli a tutela della libera concorrenza del mercato, della pubblicità sui prezzi applicati ai carburanti e della qualità dei prodotti petroliferi immessi ... Come scrive rainews.it