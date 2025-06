Separate due gemelline siamesi al San Gerardo di Monza una è morta l’altra in terapia internsiva

L’operazione, un’impresa senza precedenti negli ultimi 70 anni, ha richiesto maestria e coraggio. Due gemelline siamesi senegalesi di soli due anni e mezzo, unite dal cranio e giunte in Italia nel luglio 2024, sono state sottoposte a un intervento di 48 ore al San Gerardo di Monza. Mentre una delle due ha purtroppo perso la vita, l’altra è ora in terapia intensiva, simbolo di una sfida medica straordinaria e di speranza per il futuro.

Un'operazione audace, delicatissima che pochissime precedenti al mondo negli ultimi 70 anni: la separazione di due siamesi unite dal cranio. Due gemelline siamesi senegalesi di due anni e mezzo, giunte in Italia nel luglio 2024, sono state separate con un intervento di 48 ore al San Gerardo di Monza. Presentavano una fusione cranio-encefalica, con una connessione estesa tra le ossa del cranio, i tessuti cerebrali e il sistema vascolare. Si tratta di una forma rarissima, un caso ogni 2,5 milioni di nascite, con meno di 60 interventi di separazione dal 1950 ad oggi. Una delle due bimbe, la piccola T.

