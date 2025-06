Separate a Monza le due gemelline siamesi del Senegal unite per la testa una è salva

Dopo dieci mesi di preparazione e un intervento rivoluzionario, le gemelline siamesi del Senegal, unite alla testa, sono state separate con successo presso l’IRCCS San Gerardo di Monza. Un’operazione di straordinaria complessità che ha richiesto competenza e dedizione, offrendo loro una nuova speranza di vita. Questa impresa rappresenta un esempio di eccellenza medica e umanitaria, dimostrando come la scienza possa fare miracoli e cambiare destini.

