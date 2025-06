Separate a Monza gemelline siamesi di due anni e mezzo attaccate dalla testa | una è morta durante l'intervento

La drammatica operazione di separazione delle gemelline siamesi di Monza, attaccate dalla testa e unite dal cranio, rappresenta un'impresa di straordinaria complessità. Dopo dieci mesi di preparativi e 48 ore di intervento, purtroppo, una delle due bambine non ce l'ha fatta. Un caso eccezionale nel panorama medico italiano che mette in luce il coraggio, la dedizione e le sfide di un team dedicato alla vita. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa difficile impresa.

La complicata operazione di separazione all'ospedale San Gerardo di Monza (per cui si contano meno di 60 interventi in Italia dal 1960 ad oggi) ha richiesto un lavoro di dieci mesi e un intervento di 48 ore. Le due gemelle erano unite dal cranio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

