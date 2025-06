Separare foto e video di WhatsApp dalla Galleria dello smartphone

Se vuoi mantenere la tua galleria ordinata e di buon gusto, separare foto e video di WhatsApp dal resto dei contenuti è la soluzione ideale. Questa funzione ti permette di nascondere immagini e video indesiderati, evitando sorprese imbarazzanti e mantenendo la privacy delle conversazioni. Scopri come gestire al meglio il tuo spazio digitale e rendere la tua esperienza più sicura e organizzata!

Una delle funzioni più apprezzate su WhatsApp è la possibilità di nascondere dalla galleria del telefono le foto e le immagini ricevute dai gruppi e da chat selezionate, così da non risultare tra le foto di famiglia e amici salvate nella galleria. Immaginate di aprire la galleria del telefono per mostrare una foto delle vacanze e, invece, spuntano meme imbarazzanti o video di gatti mandati in un gruppo WhatsApp spesso non appropriati da mostrare. Se siamo nuovi del mondo di WhatsApp e iniziamo a veder comparire in galleria immagini che non vogliamo vengano mostrate, vediamo insieme come fare in modo che foto e video ricevuti in Whatsapp non compaiano nella galleria del telefono, applicando la modifica sia a livello globale sia bloccando il salvataggio solo ad alcuni gruppi o chat personali, così da poter comunque continuare a ricevere le foto e i video dalle chat tranquille o da persone a cui teniamo particolarmente. 🔗 Leggi su Navigaweb.net