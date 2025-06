Senza Usa Israele non avrebbe mai attaccato l’Iran | ora si chiude per sempre la porta della diplomazia

In un mondo sempre più complesso e in bilico tra diplomazia e conflitto, le parole di Donald Trump dopo l’attacco all’Iran hanno scuotuto gli animi e acceso il dibattito globale. Con un linguaggio retorico e bellicoso, il ex presidente ha esaltato la potenza militare americana, lasciando intendere che la porta della diplomazia si sta chiudendo definitivamente. Ma quale sarà il futuro delle relazioni internazionali in questa intricata partita?

di Giorgio Boratto Il discorso e lo scritto di Donald Trump, subito dopo il bombardamento sull'Iran, è stato qualcosa che di più retorico e bellicista non si poteva pensare. Con il suo cappellino con la scritta MAGA ( Make America Great Again ) Trump ha inneggiato alla potenza delle sue Forze Armate e svelato l'attacco dei bombardieri sull'Iran: "Grazie ai nostri grandi guerrieri. Armi magnifiche nei cieli iraniani, la montagna nucleare è andata. Nessun altro esercito al mondo avrebbe potuto fare questo". e pensare che qualche giorno fa Donald Trump rivendicava il premio Nobel per la pace. Che Donald Trump sia un personaggio poco affidabile è risaputo e oggi lo dimostra ancora di più.

Poco prima delle 2 del mattino, ora italiana, di domenica 22 giugno, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato di aver attaccato tre siti nucleari iraniani. Gli Usa sono dunque entrati nella guerra lanciata da Israele contro l'Iran per cancellarne il

