Sentirsi di troppo

Sentirsi di troppo, un sentimento universale che ci accompagna in ogni fase della vita, spesso nascosto tra le pieghe delle nostre giornate. In famiglia, a scuola, al lavoro o tra amici, questa sensazione si insinua silenziosa, lasciandoci domande e dubbi. Recentemente, questa esperienza si intreccia anche con le complesse battaglie legali e legislative attorno al concetto di fine vita, sollevando questioni etiche e umane di grande impatto. È un tema che merita riflessione e attenzione, perché riguarda tutti noi.

Alzi la mano chi, almeno una volta nella sua vita, non si è sentito di troppo. A scuola, in famiglia, in vacanza, con gli amici, in discoteca, al lavoro, ovunque. Poi passa, intendiamoci, ma è uno stato d'animo che c'è. Esiste, fa parte della nostra esistenza. Negli ultimi mesi-anni il 'sentirsi di troppo' viaggia in parallelo anche con le eterne battaglie giuridiche e legislative che si combattono attorno a quello che viene definito il fine vita. Se uno non ce la fa più – perché è un malato terminale, perché a causa di un incidente o un malore ha mille limitazioni fisiche, eccetera eccetera - dovrebbe avere il diritto, secondo molti, di fermarsi.

