Senso civico e spirito di servizio Tra le vie di Ancona tornano i ragazzi di Ci sto Affare fatica

Tra le vie di Ancona, torna con energia e entusiasmo l’iniziativa giovanile “Ci Sto? Affare Fatica”, un segnale di senso civico e spirito di servizio che coinvolge i giovani nel costruire un bene comune. Questa mattina, in piazza Pertini, ha preso il via un progetto che mira a rafforzare la partecipazione attiva e il senso di comunità, dimostrando quanto i ragazzi siano protagonisti del cambiamento. È un esempio di come le giovani generazioni possano fare la differenza, anche iniziando con piccoli gesti quotidiani.

ANCONA – Ha preso avvio questa mattina, lunedì 23 giugno, in piazza Pertini, l'iniziativa di cittadinanza attiva giovanile “Ci Sto? Affare Fatica – Facciamo il bene comune” finanziata dalla Regione Marche – Politiche giovanili e dalla presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento per le. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Senso civico e spirito di servizio. Tra le vie di Ancona tornano i ragazzi di "Ci sto Affare fatica"

