Senago incendio in un campo al Gaggiolo | distrutto campo di paglia

Un pomeriggio di paura a Senago, dove un violento incendio ha devastato un campo di paglia secca al Gaggiolo, vicino a Paderno Dugnano. Attimi di tensione e preoccupazione tra i residenti, mentre i vigili del fuoco intervenivano per domare le fiamme e contenere il danno. La dinamica e le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma l’episodio ci ricorda quanto sia importante la prevenzione degli incendi boschivi e rurali.

Senago (MI) – Paura nel pomeriggio di oggi, lunedì 23 giugno, per un violento incendio divampato in un campo di paglia secca nella zona del Gaggiolo, al confine tra Senago e Paderno Dugnano. Intorno alle ore 15, alcuni passanti hanno notato le prime fiamme alzarsi dal terreno situato nei pressi di via Martiri di Marzabotto. . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

