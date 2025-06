Sempre più vigili del fuoco pronti per interventi di soccorso sul lago

Sempre più vigili del fuoco pronti a intervenire con competenza e rapidità sul lago, garantendo sicurezza e soccorso efficace. Venerdì 20 giugno si è concluso con successo il corso interprovinciale per la patente nautica di prima categoria, un tassello fondamentale nella formazione del personale. Dopo due settimane intense di lezioni, 18 allievi sono ora equipaggiati per affrontare le emergenze in ambito nautico, consolidando la loro professionalità e il servizio alla comunità.

