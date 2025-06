Selvaggio Edizioni presenta In cammino con Maria – Pellegrini di speranza un viaggio tra fede e umanità

Selvaggio Edizioni invita a scoprire un viaggio emozionante tra fede e speranza con “In cammino con Maria – Pellegrini di speranza”. Un percorso che unisce spiritualità e umanità, portando il lettore a riflettere sul potere della fede come fonte di speranza per un mondo migliore. Appuntamento a Cusano Mutri il 27 giugno, per lasciarsi coinvolgere da una narrazione toccante e ispiratrice. Non mancate a questa occasione unica di crescita e scoperta.

Comunicato stampa – Barbara Serafini Appuntamento a Cusano Mutri, venerdì 27 giugno, con il nuovo testo spirituale e toccante a firma dell'avvocato ecclesiastico Angela De Lucia È con orgoglio che Selvaggio Edizioni annuncia la presentazione del libro 'In cammino con

