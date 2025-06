Sei Toscana conferma il proprio impegno accanto al Banco Alimentare

il nostro impegno quotidiano nel promuovere solidarietà e benessere nella comunità toscana. Con questa iniziativa, rafforziamo il nostro ruolo come partner affidabile e attento alle esigenze di chi attraversa momenti di fragilità, perché insieme possiamo fare la differenza e creare un futuro più solidale per tutti.

ARezzo, 23 giugno 2025 – Consegnato all’azienda l’“Attestato dell’Amicizia” per il sostegno concreto alle persone in situazione di fragilità Anche quest’anno, Sei Toscana rinnova il proprio sostegno all’Associazione Banco Alimentare della Toscana ODV, confermando la donazione di buoni pasto a favore delle persone e famiglie in difficoltà. Un gesto concreto che testimonia l’impegno dell’azienda a favore delle fasce più deboli e che si inserisce all’interno di un percorso più ampio di responsabilità sociale e ambientale, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, in particolare quelli relativi alla lotta alla povertà (Obiettivo 1) e alla riduzione delle disuguaglianze (Obiettivo 10). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sei Toscana conferma il proprio impegno accanto al Banco Alimentare

