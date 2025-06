Sei minuti e 30mila euro | blitz fulmineo dei ladri nel centro commerciale

In soli sette minuti, un audace blitz ha sconvolto il centro commerciale Città Fiera, lasciando senza fiato tutti gli spettatori. Due ladri hanno portato via 30 mila euro in dispositivi elettronici, eseguendo un colpo studiato nei minimi dettagli e dalla rapidità sconcertante. Un furto da manuale che mette in luce le sfide di sicurezza nei grandi centri commerciali, spingendo a riflettere sulla necessità di misure più efficaci per prevenire simili episodi.

Un colpo studiato nei minimi dettagli e di una rapidità sconcertante quello messo a segno nel primo pomeriggio di sabato 21 giugno, quando due ladri hanno svaligiato il punto vendita Unieuro all'interno del centro commerciale Città Fiera. Un furto da manuale che ha fruttato oltre 100 dispositivi. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Sei minuti e 30mila euro: blitz fulmineo dei ladri nel centro commerciale

In questa notizia si parla di: centro - ladri - commerciale - minuti

Furto con spaccata in centro storico: nel mirino dei ladri un'attività commerciale - Un nuovo furto con spaccata ha scosso il centro storico di Trento, colpendo un'attività commerciale in via Buccella.

Rapina in gioielleria a Trieste.: tutti i dettagli qui: https://bit.ly/3ZU8mhF Un blitz durato meno di cinque minuti, alle 13.40 di una bollente domenica. In due sono entrati nella gioielleria al piano seminterrato del centro commerciale Il Giulia, a Trieste, hanno lan Vai su Facebook

Colpo fulmineo da Unieuro al Città Fiera: in sei minuti rubano 100 articoli di elettronica per 30mila euro; I gioielli spariscono in due minuti; Auto rubata come ariete contro la gioielleria. Spaccata nel centro commerciale: colpo da 50mila euro.

Ladri al centro commerciale, il video del furto in pochi minuti - Una banda a volto coperto, composta da 5 malviventi, ha agito indisturbata nella notte, poco prima dell'1. Scrive ilrestodelcarlino.it

I gioielli spariscono in due minuti - Per sfondare su un’auto rubata le porte del centro commerciale prima e della gioielleria “Diamanti & Co” poi; per scendere e razziare merce sufficiente a riempire un borsone; ... Segnala polesine24.it