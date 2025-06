Sei anni fa la scomparsa di Ottorino Bartolini | Non si stancava di portare le proprie ragioni in difesa dei più deboli

Sei anni fa, ci lasciava Ottorino Bartolini, un uomo che non si stancava di difendere i più deboli con passione e determinazione. Scrittore e figura influente del Psi, "Otorino" era il cuore pulsante di una voce forte e sincera nel panorama cittadino. Il vuoto che ha lasciato è ancora palpabile, ma la sua eredità continua a ispirare chi crede in un mondo più giusto e solidale. La sua memoria vive...

Sono già sei anni che lo scrittore ed esponente di spicco del Psi Ottorino Bartolini ("Otorino" per gli amici) se ne è andato. "Ma il vuoto che ha lasciato è ancora ben presente. Tra coloro che gli volevano bene e lo apprezzavano ma anche nella vita politica cittadina dove la sua voce, forte e.

Addio a Ottorino Bartolini, esponente di spicco del Psi, storico e fondatore dell'Aics a Forlì; Forlì in lutto per la scomparsa dell'ex presidente della Regione Bartolini; E' morto Ottorino Bartolini, fu Presidente del Consiglio Regionale dell'Emilia-Romagna.

