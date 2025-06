Segreteria convocata dopo il contatto con la premier | | Ripudiamo la guerra

Dopo il recente contatto con la premier, la segreteria del Pd si è riunita d’urgenza per discutere la posizione dell’Italia nel conflitto mediorientale. Elly Schlein ha ribadito l’orientamento del partito: ripudiamo la guerra e chiediamo al governo di non coinvolgere il nostro territorio in azioni militari. La nostra priorità rimane la pace e la diplomazia, affinché l’Italia possa svolgere un ruolo costruttivo nel contesto internazionale.

La posizione dell'Italia nello scacchiere mediorientale è stata oggetto di una lunga chiamata con la segretaria del Pd, Elly Schlein, che chiede al governo di non partecipare ad azioni militari né di consentire "che il nostro territorio possa essere utilizzato per fornire sostegno alla guerra ". A comunicarlo è lo stesso Pd, al mattino, in una nota cui sono seguite una nota e la convocazione urgente di una segreteria. "Esprimiamo grave preoccupazione per questo attacco di Trump – si legge in una nota –, che si fa trascinare in guerra da Netanyahu e agisce senza il coinvolgimento del Congresso come invece impone la Costituzione americana.