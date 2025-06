Segretario Pd di Santa Sofia morto investito mentre era al bar con gli amici | il Suv ha perso il controllo in retromarcia

Una tragica fatalità scuote Santa Sofia: ieri sera un grave incidente ha portato alla perdita di Gabriele Nuzzolo, stimato segretario del Pd e docente, investito da un SUV mentre era al bar con gli amici. La dinamica ancora da chiarire vede coinvolta una 27enne riminese, ora indagata per omicidio stradale. Un dramma che colpisce tutta la comunità, lasciando aperti molti interrogativi sulla sicurezza sulle nostre strade.

Santa Sofia (Forlì), 23 giugno 2025 – E’ indagata per omicidio stradale, come atto dovuto, la 27enne riminese che ieri intorno alle 19, alla guida di una Range Rover, ha travolto un tavolino del chiosco di Poggio la Lastra, provocando la morte del 33enne santasofiese Gabriele Nuzzolo, segretario del Pd di Santa Sofia e docente all’istituto Vassallo di Galeata. La donna è stata sottoposta agli accertamenti di rito: l’alcoltest ha dato esito negativo e, secondo i primi riscontri, la causa della perdita di controllo dell’auto da parte della conducente sarebbe dovuta a una crisi epilettica. L’auto in retromarcia travolge gli amici seduti al bar . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it