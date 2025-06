Sebastiano Esposito Inter ora la Fiorentina ci crede | si punta ad anticipare il Parma la strategia

L’attenzione sul futuro di Sebastiano Esposito si fa sempre più viva: l’Inter, dopo aver visto crescere l’interesse della Fiorentina, valuta strategie per anticipare la concorrenza del Parma. La situazione si fa incandescente, con il club viola che punta deciso sul giovane talento nerazzurro, considerandolo un elemento chiave per rinforzare l’attacco in vista di una stagione importante. La sfida tra big si intensifica, e il mercato potrebbe riservare sorprese sorprendenti.

Sebastiano Esposito Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nerazzurro al centro di diverse voci di calciomercato. Tutti i dettagli in merito. L’interesse della Fiorentina per Sebastiano Esposito cresce giorno dopo giorno. Come riportato da La Nazione, il club viola ha messo gli occhi sull’attaccante classe 2002 in uscita dall’ Inter, considerandolo un profilo interessante per arricchire il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Sebastiano, reduce da esperienze altalenanti in prestito e attualmente impegnato con l’Inter al Mondiale per Club, è legato ai nerazzurri da un contratto fino al 2026. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sebastiano Esposito Inter, ora la Fiorentina ci crede: si punta ad anticipare il Parma, la strategia

Sebastiano Esposito: ci sarà un contatto tra Inter e Fiorentina. Il Parma alla finestra; Pedullà: Previsti nuovi contatti tra Inter e Fiorentina per Sebastiano Esposito ad 1 anno dalla scadenza; Da Firenze confermano: “Fiorentina su S. Esposito! Piace molto anche Pio ma…”.

