Seattle Sounders-Psg | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Stasera, il Mondiale per Club 2025 si infiamma con l'attesa sfida tra Seattle Sounders e Paris Saint-Germain. Dopo una vittoria each for the European champions Luis Enrique, le formazioni sono pronte a darsi battaglia nell'ultima giornata del girone B. Scopri orario, probabili formazioni e dove seguire in diretta questa emozionante partita, che promette spettacolo e colpi di scena fino all'ultimo minuto.

(Adnkronos) – Torna in campo il Paris Saint-Germain al Mondiale per Club 2025. La squadra parigina affronta i padroni di casa dei Seattle Sounders – in diretta tv e streaming – oggi, lunedì 23 giugno, nell'ultima giornata del girone B. Il club di Luis Enrique, fresco campione d'Europa, fin qui ha raccolto una vittoria all'esordio . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

