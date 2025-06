Seattle Sounders-PSG LIVE 0-2 | Zaire-Emery vicino al tris

Il match tra Seattle Sounders e PSG si accende nella terza giornata del gruppo B della fase a gironi del Mondiale per Club FIFA. Con un punteggio di 0-2, i parigini guidati da Zaïre Emery sono vicini al tris, mentre Kvaratskhelia apre le marcature al 35’. Un confronto che promette emozioni e spettacolo fino all’ultimo minuto, lasciando il pubblico incerto sul finale.

Seattle Sounders-PSG, terza giornata gruppo B, fase a gironi del Mondiale per Club FIFA. Seattle Sounders-PSG 0-2 MARCATORI: 35` Kvaratskhelia. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: seattle - sounders - zaire - emery

Seattle Sounders-Minnesota United: dove vederla, orario e probabili formazioni - Il palcoscenico è il Lumen Field di Seattle, dove si accendono i riflettori sulla sfida tra Seattle Sounders e Minnesota United.

Mondiale per Club: Seattle Sounders – PSG, Le Formazioni Ufficiali; Seattle Sounders contro Paris Saint-Germain: formazioni per la partita; Seattle Sounders-Psg: orario, diretta, probabili formazioni e dove in tv e streaming il Mondiale per Club.

Seattle Sounders-PSG LIVE 0-2: Hakimi! - PSG, terza giornata gruppo B, fase a gironi del Mondiale per Club FIFA. Lo riporta msn.com

Seattle Sounders-PSG: diretta live e risultato in tempo reale - Dove vedere in tv e in streaming la partita valida per il Mondiale per Club ... Come scrive calciomagazine.net