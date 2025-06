Seattle Sounders-PSG LIVE 0-2 | Zaire-Emery vicino al tris | Primapagina

Una sfida emozionante tra Seattle Sounders e PSG sta infiammando il pubblico mondiale, con i parigini avanti 2-0 grazie alle reti di Kvaratskhelia e Hakimi. La partita, valida per la terza giornata del girone B del Mondiale per Club FIFA, promette ancora grandi emozioni. Riuscirà Seattle a reagire e riaprire i giochi? Scopriamolo insieme, perché il calcio non smette mai di sorprendere.

2025-06-23 22:45:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Seattle Sounders-PSG LIVE 0-2: Zaire-Emery vicino al tris Primapagina Calciomercato.com.. Home.. Seattle Sounders-PSG LIVE alle 21. AFP via Getty Images Seattle Sounders-PSG, terza giornata gruppo B, fase a gironi del Mondiale per Club FIFA. Seattle Sounders-PSG 0-2 MARCATORI: 35? Kvaratskhelia (P), 67? Hakimi (P). GOAL E AZIONI SALIENTI 89? – Ancora Seattle Sounders pericolosi, conclusione a giro dal limite di Cristian Roldan ma non trova di poco la porta. 88? – Grande occasione per i Seattle Sounders con Morris: appena entrato entra in area, dribbla un uomo e calcia ma la sua conclusione viene deviata in corner. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Seattle Sounders-PSG LIVE 0-2: Zaire-Emery vicino al tris | Primapagina

In questa notizia si parla di: seattle - sounders - zaire - emery

Seattle Sounders-PSG LIVE 0-2: Zaire-Emery vicino al tris - Il match tra Seattle Sounders e PSG si accende nella terza giornata del gruppo B della fase a gironi del Mondiale per Club FIFA.

Mondiale per Club: Seattle Sounders – PSG, Le Formazioni Ufficiali; Seattle Sounders contro Paris Saint-Germain: formazioni per la partita; Seattle Sounders-Psg: orario, diretta, probabili formazioni e dove in tv e streaming il Mondiale per Club.

Seattle Sounders-PSG LIVE 0-2: Hakimi! - PSG, terza giornata gruppo B, fase a gironi del Mondiale per Club FIFA. Segnala msn.com

Seattle Sounders-PSG: diretta live e risultato in tempo reale - Dove vedere in tv e in streaming la partita valida per il Mondiale per Club ... Si legge su calciomagazine.net