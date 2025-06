Seattle Sounders-PSG | formazioni dove vederla in tv e streaming

Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perdere l’atteso match tra Seattle Sounders e PSG, sei nel posto giusto! Scopri le formazioni, dove guardare la partita in TV e streaming, e preparati a vivere un evento carico di adrenalina. Non lasciare che la notte ti sorprenda all’ultimo minuto: ecco tutto quello che devi sapere per seguire questa sfida imperdibile!

Notte fonda a Seattle, dove i Sounders torneranno probabilmente dopo un girone sotto le aspettative al Mondiale per Club: gli statunitensi, infatti,. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Georgi Minoungou ha solo 23 anni, ma dentro di sé porta già una storia da veterano. Ha perso la vista da un occhio, il sinistro, a causa di un’infezione durante un tour di amichevoli con i Seattle Sounders. All’inizio sembrava solo un fastidio, poi è diventato qu Vai su Facebook

