Seattle Sounders PSG 0-2 Kvara e Hakimi fanno volare Luis Enrique agli ottavi da primi del girone! Il resoconto del match

Un pomeriggio di emozioni e sorprese nel Mondiale per Club: il PSG di Luis Enrique si impone sul Seattle Sounders con un roboante 2-0, grazie alle magie di Kvara e Hakimi. La vittoria consente ai parigini di conquistare il primo posto nel girone e di approdare agli ottavi con il morale alle stelle. Mentre l’Atletico Madrid fa le valigie, il cammino del PSG si fa sempre più promettente, promettendo nuove sfide e grandi emozioni nei match a venire.

Seattle Sounders PSG 0-2, Kvara e Hakimi fanno volare Luis Enrique: la sintesi della sfida vinta dai parigini. Il Mondiale per Club ha subito la prima sorpresa: l’ Atletico Madrid è eliminato! Agli ottavi di finale ci va il PSG che ha battuto il Seattle per 2-0 con le reti di Kvara e Hakimi. La sconfitta dei parigini contro i brasiliani ha macchiato il percorso che ha permesso comunque alla squadra di Luis Enrique di qualificarsi da primi del girone. L’Atletico Madrid, c he ha vinto 1-0 contro il Botafogo e ha racimolato 6 punti, proprio come le altre due squadre è eliminato. La Juve giocherà l’ultima gara del girone contro il Manchester City. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Seattle Sounders PSG 0-2, Kvara e Hakimi fanno volare Luis Enrique agli ottavi da primi del girone! Il resoconto del match

Seattle Sounders-PSG LIVE 0-2: Zaire-Emery vicino al tris | Primapagina - Una sfida emozionante tra Seattle Sounders e PSG sta infiammando il pubblico mondiale, con i parigini avanti 2-0 grazie alle reti di Kvaratskhelia e Hakimi.

