Se ti becco ti ammazzo Il giallo delle minacce all' amico di Michelle Causo

Una minaccia inquietante ha scosso la comunità di Primavalle, dopo che un'amica di Michelle Causo ha denunciato un messaggio intimidatorio. La tragedia dell'omicidio ha portato alla scoperta di Oliver, giovane cingalese arrestato per un brano trap condiviso sui social, che potrebbe celare più di quanto sembri. La giustizia è in azione, ma il mistero rimane fitto: cosa si cela dietro queste minacce e come evolverà questa drammatica vicenda?

Per l'omicidio si trova attualmente in carcere Oliver, un giovane di origini cingalesi, che ha pubblicato sui social un brano trap. L'amico della ragazza uccisa a Primavalle ha presentato denuncia alla postale.

