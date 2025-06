Se puoi affittare Venezia per il tuo matrimonio allora puoi pagare più tasse

Se Venezia può essere affittata per matrimoni da sogno, allora perché non chiedere un contributo maggiore? Mentre il mondo guarda con stupore il matrimonio di Jeff Bezos nella suggestiva Piazza San Marco, attivisti di Greenpeace e Everyone Hates Elon lanciano un messaggio forte: è ora di responsabilità e giustizia fiscale. Un gesto simbolico che invita a riflettere sul valore della città e su chi dovrebbe contribuire al suo splendore.

M olti attivisti di Greenpeace Italia e del gruppo d’azione britannico Everyone Hates Elon hanno srotolato uno striscione gigante di 400 metri quadrati con la scritta: «If you can rent Venice for your wedding, you can pay more tax» (« Se puoi affittare Venezia per il tuo matrimonio, allora puoi pagare più tasse») in Piazza San Marco, in vista del matrimonio del miliardario Jeff Bezos che verrà celebrato fra pochi giorni nella città lagunare. Jeff Bezos si separa dalla moglie per un’altra donna. guarda le foto Leggi anche › La scrittrice Marisandra Lizzi: «Jeff Bezos? Lo conosco, è gentile, ma sulle nozze a Venezia ha usato troppo i muscoli» › Matrimonio Bezos: nove yacht in laguna, budget miliardario, e Venezia che è già esausta «Bezos incarna un modello economico e sociale che ci sta conducendo verso il collasso. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - «Se puoi affittare Venezia per il tuo matrimonio, allora puoi pagare più tasse»

