Se non mi fermo rischio di fare tutto di corsa come una macchina impazzita La musica è la cosa più bella che ho | Gazzelle saluta San Siro e si prende una pausa

Se non ci fermiamo, rischiamo di correre senza sosta come macchine impazzite, lasciando dietro di noi momenti preziosi. La musica di Gazzelle, con il suo cuore pulsante, ci invita a prendere una pausa e riflettere. San Siro ha accolto il primo grande show del cantautore romano: due ore e mezza di pura emozione, amore e malinconia, dimostrando che, anche in tempi instabili, la musica rimane la nostra ancora di salvezza.

Siamo stati al primo San Siro del cantautore romano. Uno show, lungo due ore e mezza, pieno di amore, talento e malinconia: «Con tutto quello che succede intorno, sembra non esserci più niente di stabile. Ma io continuo a credere che la musica possa spiegare tutto, meglio di chiunque altro».

