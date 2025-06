Se l’universo diventa un cinema Ecco le prime spettacolari immagini del telescopio Vera Rubin

Se l’universo diventasse un grande schermo, il telescopio Vera Rubin ne sarebbe la star indiscussa. Dopo vent’anni di lavoro, questa meraviglia tecnologica, finanziata dalla National Science Foundation americana, promette di svelare 40 miliardi di nuove stelle, galassie e misteriosi oggetti cosmici finora invisibili. Preparatevi a un viaggio spettacolare tra le meraviglie dell’universo ancora da scoprire, un’avventura che cambierà per sempre la nostra percezione dello spazio.

È stato realizzato nel corso di vent'anni dalla National Science Foundation americana. Mostrerà 40 miliardi di nuove stelle, galassie e altri oggetti cosmici a oggi sconosciuti.

