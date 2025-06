Se l' Italo Disco conquista l' estate 2025 è tutto merito dei Mind Enterprises e di un loro video virale

Se l'Italo Disco conquista l'estate 2025, il merito va ai Mind Enterprises e al loro video virale che ha fatto impazzire il web. Chi sono questi due ragazzi che trasformano ogni spazio in una pista da ballo? Dietro i nomi di Secco e Baffone si celano Andrea Tirone e il suo talento contagioso, pronti a portare il sound nostalgico ovunque. Ecco perché continuano a spuntare sui social media, diventando protagonisti del panorama musicale...

Dietro a Secco e Baffone, ovvero i Mind Enterprises, ci sono Andrea Tirone e il suo batteristabassistacomplice Roberto Conigliaro. La loro passione per l'elettronica europea (soprattutto italiana) degli anni '80 si misura in campi da calcio: nello specifico, quelli che hanno ospitato i Mondiali di calcio del 1990, elemento essenziale di quella che è rimasta come l'"estate perfetta" per tutti quelli che amano farsi rapire dal paesaggio sonoro, estetico e persino emotivo che questo duo di miti viventi evoca in ogni sua sessione.