Se il dopo Onu sembra un pre Westfalia. La riflessione di Cristiano.

L’oggi rispecchia spesso le tensioni e le sfide del futuro, come evidenziato dalla riflessione di Cristiano e dalle preoccupazioni di Leone XIV. Se il mondo sembra navigare tra preoccupazioni pre-Wesfalia e crisi regionali, è fondamentale analizzare le radici di questi eventi. Solo così potremo comprendere se gli errori sono stati di natura ideologica, imperiale o entrambe, e preparaci a fronteggiare le sfide che ci attendono.

La voragine di cui ha parlato Leone XIV sembra l’indicazione più chiara sui timori per il domani. Per parlarne prima che del domani occorre dire qualcosa sull’oggi. Si potrebbe discutere a lungo se l’errore del regime khomeinista sia stato un errore ideologico o di natura imperiale, o entrambi. infatti, sottovalutata in alcune ricostruzioni, c’è stata anche la sfida al progetto di pacificazione regionale che venne presentato nel 2002 da Abdullah d’Arabia Saudita al vertice della Lega Araba di Beirut. Questa proposta era centrata sulla pace regionale con i famosi due Stati, israeliano e palestinese. 🔗 Leggi su Formiche.net