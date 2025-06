Se i Pride diventano solo vetrina di visibilità

I Pride, nati come vibrante movimento di rivendicazione dei diritti, rischiano di trasformarsi in mere vetrine di visibilità. Se da un lato hanno svolto un ruolo fondamentale nel promuovere l’uguaglianza, oggi spesso vengono utilizzati come strumenti per accrescere la popolarità di personaggi pubblici e politici. È forse il momento di riflettere sul loro autentico significato e sulla loro funzione sociale.

Tuscia Pride 2025: colori e diritti a Viterbo. Antoniozzi: "Non è una passerella per la visibilità" - Il Tuscia Pride 2025 a Viterbo torna con una potente manifestazione di colori e diritti, promettendo una vivace onda arcobaleno che attraverserà il centro storico.

