Se Hezbollah è nei nostri atenei | l’allarme su infiltrazioni e antisemitismo nelle università italiane

L'inquietudine cresce tra le università italiane, dove si registra una presenza inquietante di Hezbollah 232 e dei suoi simboli. Recentemente, Davide Piccardo ha evidenziato l’allarme su infiltrazioni e antisemitismo, presentando presso la Sapienza il libro di Yahya Sinwar, leader di Hamas. Un momento cruciale per riflettere sul ruolo delle idee e delle influenze esterne nei nostri campus, perché la sicurezza e i valori democratici devono essere sempre tutelati.

Ho avuto occasione di presentare il libro di Yahya Sinwar, Le spine e il garofano presso la facoltà di Lettere della Sapienza a Roma» ha annunciato il 5 maggio Davide Piccardo, direttore editoriale del giornale islamico online La Luce. Sinwar è il capo terrorista di Hamas, ucciso dagli israeliani a Gaza, che ha scatenato l’attacco stragista del 7 ottobre. Piccardo lo presenta come un illuminato scrittore: «Il libro di Yahya Sinwar è un testo fondamentale per capire la questione palestinese e la sua resistenza ed è oggi più attuale che mai». E non a caso ringrazia «il prof Marco Di Branco per il coraggio dimostrato nell’invitarmi e nel dare spazio a un libro così censurato e demonizzato». 🔗 Leggi su Panorama.it