Se hai meno di 22 anni Amazon Prime Student è l' abbonamento più smart che tu possa provare ora

Se hai meno di 22 anni e sei uno studente, Amazon Prime Student è la soluzione ideale per te: 90 giorni di prova gratuita e sconti esclusivi su milioni di prodotti. Con questo abbonamento, potrai goderti consegne rapide, streaming di film e musica, e molto altro, tutto a un prezzo super conveniente. Non perdere questa occasione: scopri subito come ottenere il tuo abbonamento e risparmiare con Amazon Prime Student!

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Andiamo dritti al sodo. L’ Amazon Prime Student è l’abbonamento che ti consente di avere tutti i servizi di Amazon, ma con alcune agevolazioni importanti: innanzitutto, un periodo di prova gratuita di 90 giorni al posto dei consueti 30; e in seguito, uno sconto del 50% che ti consente di sfruttare tutti i privilegi di Prime, a 2,49€ al mese o 24,95€ all'anno, invece dei 4,99€ al mese o 49,90€ all'anno della regolare iscrizione. 🔗 Leggi su Gqitalia.it