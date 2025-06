Se è una guerra tra democrazie e tiranni con chi gioca Trump?

In un mondo sempre più instabile, il conflitto tra democrazie e tiranni si fa inquietante, e le scelte di Trump al centro di questa dinamica sono ancora più cruciali. Le tensioni in Medio Oriente, il risveglio di nazionalismi e autoritarismi, e la presenza di una superpotenza nucleare rendono il quadro ancora più complesso e pericoloso. In questo scenario, è fondamentale capire chi gioca davvero Trump in questa partita globale.

Ci sono molte buone ragioni per essere angosciati, e sinceramente anche per farsi prendere dal panico, di fronte ai rischi di un’escalation senza controllo in Medio Oriente, alle scelte imprevedibili di un narcisista capriccioso con spiccata tendenza alla megalomania ed evidente predilezione per il fascismo attualmente a capo di una superpotenza nucleare, al montare un po’ ovunque nel mondo della marea nazionalista, imperialista e autoritaria. Una marea che certo non trova argini particolarmente robusti in un’Europa sempre più confusa e smarrita, in leadership democratiche sempre più deboli, per non parlare del diritto internazionale e delle organizzazioni che dovrebbero promuovere la cooperazione globale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Se è una guerra tra democrazie e tiranni, con chi gioca Trump?

