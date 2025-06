Se Dio c’è è steso per terra accanto ai sacchi di farina

In un contesto devastato dalla violenza e dalla guerra, la tragedia di Gaza si manifesta in modo atroce e sistematico. Civili innocenti, inclusi donne e bambini, vengono colpiti mentre cercano disperatamente di sopravvivere, spesso con le mani alzate come segno di resa o richiesta di aiuto. Questi crimini non sono semplici incidenti, ma un metodo che lascia dietro di sé un’eredità di dolore e distruzione. La Gaza Humanitarian Foundation, sostenuta da potenze esterne, sembra aver preso il posto di altre organizzazioni, ma la domanda rimane: fino a quando continuerà questa inutile sofferen

A Gaza si muore così: con le braccia alzate verso un sacco di farina, colpiti alla testa, al petto. Almeno 474 palestinesi sono stati uccisi mentre cercavano cibo. Sparati, dilaniati, lasciati nelle “zone di distribuzione”, che la Croce Rossa chiama “zone della morte”. È tutto documentato: numeri, feriti, testimonianze. Non è un incidente. È un metodo. La Gaza Humanitarian Foundation, sostenuta da Israele e Stati Uniti, ha sostituito l’UNRWA e piazza i punti di raccolta là dove si spara, dove passano i carri armati, dove si bombarda. Si chiama “aiuto”, ma è una trappola. Nel frattempo, Trump ha deciso di farsi valere. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

