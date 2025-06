se amate christoph waltz non perdetevi il film old guy

Se siete appassionati di Christoph Waltz, non potete perdere "Old Guy", il nuovo action movie diretto da Simon West. Dal 23 giugno su Prime Video, questo film intrigante e ricco di suspense vi coinvolgerà dall'inizio alla fine, offrendovi un cast stellare e una trama avvincente che merita assolutamente di essere scoperta. Preparati a vivere un'esperienza cinematografica imperdibile!

Un po' sotto traccia, senza grossi annunci, dal 23 giugno su Prime Video è disponibile in esclusiva Old Guy, film d'azione diretto da Simon West (Con Air, I mercenari 2) e con Christoph Waltz protagonista di un cast che comprende anche un'altra star come Lucy Liu e il giovane Cooper Hoffman.