Scuole un giorno di sciopero nazionale

Il mondo dell’istruzione si prepara a una giornata di silenzio e riflessione, con uno sciopero nazionale proclamato dalla Csle che coinvolge tutto il personale non dirigente dei servizi educativi e scolastici pubblici e privati. Lunedì 30 giugno, le scuole resteranno ferme, ma questa pausa potrebbe diventare un’occasione per riconsiderare le sfide e le esigenze del settore. Ma cosa cambierà davvero?

La sigla sindacale Csle (Confederazione sindacale lavoratori europei autonomi) ha proclamato uno sciopero nazionale del comparto funzioni locali di tutto il personale non dirigente appartenente ai servizi educativi e scuola infanzia pubbliche e private per l'intera giornata di lunedì 30 giugno. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Scuole, un giorno di sciopero nazionale

In questa notizia si parla di: sciopero - nazionale - scuole - giorno

La Catullo Youth Orchestra trionfa a Verona: Primo Premio al Concorso Nazionale “Scuole in Musica” - Il 9 maggio 2025 segna una tappa storica per la Catullo Youth Orchestra di Pomigliano d’Arco, vincitrice del Primo Premio al Concorso Nazionale Scuole in Musica di Verona.

Ci vediamo domani martedì 17 giugno alle ore 19 al @centrodelledonnedibologna per la nostra assemblea settimanale Ordine del giorno: - Analisi di fase e sciopero generale del 20 giugno, proclamato da USB, SGB e CUB, e corteo nazionale contro la g Vai su Facebook

Scuole, un giorno di sciopero nazionale; Scuola, il 7 maggio sciopero nazionale contro prove Invalsi e nuove indicazioni Valditara; Doppio stop per la scuola: due giorni di sciopero il 23 2 il 24 maggio.

Italiani esausti, nuovo sciopero dei treni di quasi 24 ore: tutto fermo in questa data - I treni si fermeranno praticamente per tutto il giorno, ecco quando. diregiovani.it scrive

Sciopero oggi 20 giugno, stop nel settore dei trasporti: orari e fasce di garanzia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero oggi 20 giugno, stop nel settore dei trasporti: orari e fasce di garanzia ... Lo riporta tg24.sky.it