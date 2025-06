Scuola in ospedale al Bambino Gesù a Roma | 14 studenti sostengono l’esame di terza media storie di resilienza e normalità

Al Bambino Gesù di Roma, la scuola in ospedale diventa un simbolo di speranza e resilienza. Quest'anno, 14 studenti hanno affrontato con coraggio gli esami di terza media, dimostrando che anche in circostanze difficili la normalità può essere mantenuta e la crescita continua. Storie di tenacia e determinazione che ispirano tutti noi a superare ogni ostacolo.

Anche all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma si è concluso il periodo degli scrutini di fine ciclo scolastico. Nell’anno scolastico appena terminato, sono stati 14 i ragazzi che hanno sostenuto gli esami di terza media – 13 nella sede del Gianicolo e 1 a Palidoro – mentre 3 giovani pazienti hanno affrontato la maturità direttamente in ospedale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: ospedale - bambino - gesù - roma

