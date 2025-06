Scuola di Rieti ricerca DSGA | scadenza 25 giugno INTERPELLO

Se sei un professionista alla ricerca di una nuova sfida nel settore scolastico di Rieti, questa è l’opportunità che fa per te. L’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” cerca un DSGA, con scadenza domanda il 25 giugno 2025. Non perdere questa chance di contribuire al funzionamento della scuola: prepara subito la tua candidatura e inviala entro la data stabilita. L’interpello rappresenta un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

L’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Rieti ha avviato una procedura per rilevare la disponibilità a ricoprire l’incarico di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Le domande, redatte secondo il modello allegato all'interpello, devono essere inviate entro le ore 10:00 del 25 giugno 2025 all’indirizzo di posta elettronica: [email protected]. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

