Scuola di Orientamento Universitario | Sant' Anna e Normale ospitano 180 giovani

Pisa si prepara ad accogliere con entusiasmo 180 giovani talenti per l’edizione 2025 della Scuola di Orientamento Universitario, una straordinaria opportunità di avvicinarsi al mondo accademico e scoprire nuove passioni. Promossa dalla Scuola Normale Superiore e dalla Scuola Superiore Sant’Anna, questa esperienza diventa il primo passo verso un futuro ricco di possibilità, stimolando confronti, riflessioni e scoperte che potrebbero cambiare il loro cammino di studi e vita.

Pisa, 23 giugno 2025 - Prende il via l'edizione 2025 della Scuola di Orientamento Universitario, un'importante occasione di avvicinamento alla realtà accademica per 180 studentesse e studenti al termine del quarto anno delle scuole superiori. L'iniziativa, promossa congiuntamente dalla Scuola Normale Superiore e dalla Scuola Superiore Sant'Anna, rappresenta un momento decisivo per favorire il confronto, la riflessione e la scoperta di nuovi interessi e per sostenere le nuove generazioni verso una scelta matura e consapevole degli studi universitari. Il programma della Scuola di Orientamento Universitario prevede due appuntamenti: dal 24 al 27 giugno 100 studenti parteciperanno al primo corso in programma presso la Scuola Superiore Sant'Anna; dal 13 al 16 luglio altri 80 studenti frequenteranno il secondo corso in programma alla Scuola Normale Superiore.

In questa notizia si parla di: scuola - orientamento - universitario - sant

