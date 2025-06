Scuola di danza senza sede | Di marcio non c' è nulla risponde il Comune

la reputazione di una comunità che merita trasparenza e correttezza. È fondamentale chiarire i fatti e smascherare le menzogne, per preservare la credibilità di chi lavora con passione nel settore della danza. Solo attraverso il dialogo aperto e onesto si può costruire un ambiente di fiducia e rispetto reciproco, evitando che voci infondate danneggino il lavoro di tanti professionisti seri.

“Diffondere informazioni false e distorte, come sta accadendo in questi giorni, relativamente alla questione di Officina della Danza, va oltre i limiti del rispetto e della verità. Ma soprattutto dire che dietro c’è del marcio, che ci sono associazioni di serie A e di serie B è inaccettabile per. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Scuola di danza senza sede: "Di marcio non c'è nulla" risponde il Comune

