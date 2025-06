Scuola di danza casertana al Dap Festival 2025 con lo spettacolo In To Reveal

Preparati a vivere un’esperienza unica: la scuola di danza casertana apre le porte al Dap Festival 2025 con lo straordinario spettacolo “In To Reveal”. Giovedì 3 luglio, alle 21.30, il Chiostro di Sant’Agostino a Pietrasanta si trasformerà nel palcoscenico di emozioni e innovazione, portando in scena l’Arb Dance Company. Un appuntamento imperdibile per gli amanti delle arti visive e della danza contemporanea, che promette di lasciare il pubblico senza fiato.

Sarà il Chiostro di Sant'Agostino a Pietrasanta (Lucca) a ospitare giovedì 3 luglio 2025, alle ore 21.30, l'Arb Dance Company con lo spettacolo "In To Reveal", nell'ambito della nona edizione del Dap Festival, rassegna internazionale dedicata alla danza contemporanea e alle arti visive.

