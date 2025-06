Scuola dell' infanzia stop alla mensa nell' ultima settimana | polemiche delle famiglie

La decisione di sospendere il servizio di mensa nella scuola dell'infanzia di Nocera Inferiore ha acceso un vivace dibattito tra le famiglie, che lamentano una comunicazione tardiva e una mancanza di chiarezza. La scelta dell'amministrazione comunale, sebbene motivata da esigenze organizzative, ha sollevato dubbi e scontento tra i genitori, rendendo questa ultima settimana scolastica fonte di polemiche e preoccupazioni.

A Nocera Inferiore stop al servizio di refezione scolastica nell'ultima settimana di lezioni alla scuola dell'infanzia. La decisione dell'amministrazione comunale ha generato, tuttavia, diversi malumori tra le faimglie. Il problema Secondo molti, la comunicazione è stata tardiva e.

