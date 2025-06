Scuola calendario scolastico ufficiale 2025 2026 | tutte le date regione per regione con ponti e feste

Il calendario scolastico 20252026 è già stato ufficializzato in tutte le regioni italiane, permettendo a famiglie e studenti di iniziare a pianificare il prossimo anno. Le date di inizio e fine delle lezioni variano a seconda delle scelte regionali, ma restano allineate alle direttive ministeriali in materia di numero minimo di giorni di lezione. In generale, il rientro in aula è previsto tra l’8 e il 16 settembre 2025, con chiusura tra il 6 e il 16 giugno 2026. La scuola dell’infanzia, invece, proseguirà in quasi tutte le regioni fino al 30 giugno, con alcune eccezioni. Oltre alle canoniche vacanze natalizie e pasquali, molte regioni hanno introdotto pause aggiuntive per Carnevale, festività locali o ponti strategici. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Calendario scolastico 2025/26: quando inizia la scuola a settembre. Tutte le date per regione [COMPLETO] - Sei curioso di scoprire quando inizia la scuola nel 2025? Con le delibere regionali che stanno emergendo, ti forniamo un quadro completo delle date di apertura e chiusura delle scuole in tutta Italia.

