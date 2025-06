Scrivere a mano per mestiere | in Friuli Venezia Giulia nasce il tecnico del segno

In Friuli Venezia Giulia, nasce il Tecnico del Segno: un esperto di calligrafia formato per insegnare l’arte della scrittura a mano nelle scuole primarie e secondarie. Questo professionista sarà un valido alleato degli insegnanti, con un focus speciale su studenti con disturbi dell’apprendimento, promuovendo così una didattica inclusiva e di qualità. Un nuovo modo di valorizzare la scrittura, fondamentale per lo sviluppo di ogni studente.

È vero che non sappiamo più scrivere a mano? - Oggi si discute se la scrittura a mano stia scomparendo nell’era digitale. Con l’uso diffuso di tastiere e schermi, sembra che questa abilità stia cadendo in disuso, sollevando interrogativi sulla sua futura sopravvivenza e sul suo ruolo nel nostro modo di comunicare e pensare.

